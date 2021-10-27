Ordunun darbe girişiminde bulunduğu Sudan'da Başbakan serbest bırakıldı

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı. Sudan basınındaki habere göre, Hamduk'un güvenliğini sağlamak amacıyla beraberinde askerlerin olduğu kaydedildi. Serbest bırakılan Başbakan Hamduk'un, başkent Hartum'daki evine ulaştığı aktarıldı.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan, bugün yaptığı açıklamada, Başbakan Abdullah Hamduk'un, güvenliği için kendisiyle beraber olduğunu ve yakında evine döneceğini duyurmuştu.

Hamduk, ülkedeki sivil kanadın tasfiyesini, "Sudan ordusu, geçiş sürecinin kurucusu sıfatıyla ve ulusal sorumluluğun gereği olarak devrimin gidişatının düzeltilmesi, ülkedeki kaos ve kriz ortamının yol açtığı tehlikelerin bertaraf edilmesi için Anayasal Bildiri Anlaşması ve Silahlı Kuvvetler Yasası gereğince bu kararları aldı." sözleriyle açıklamıştı.

OHAL ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmıştı. Sivil kanada düzenlenen askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.