Ordu'nun adı Altınordu oluyor



T24 - Almanya'da hemşerileri Ordulularla buluşan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ordu ilinin adının yakında "Altınordu" olarak değiştirileceğini söyledi.









Bakan Şahin’in bu açıklamasına kentin vekillerinden destek geldi. AK Partili milletvekilleri, Ordu’yu, “Altınordu” yapma sözü verdiklerini, şehrin hizmetlerinin bu noktaya gelmesinden sonra adının da değişebileceğini ifade etti.



Habertürk Gazetesi'nden Saliha Çolak'ın haberine göre milletvekilleri şunları kaydettiler:



Ak Parti Ordu Milletvekili İhsan Şener: Altın saçlı bir vekilim tabii ki yakışır bize. Seçim propagandamız, “Altınordu’nun altın çocukları” idi. Ordu’nun adının değiştirilmesi konusunda tasarlanmış bir şey yok.Altınordu derken, “Hizmetlerimizle altın yapacağız” demiştik.Mecazi manada yani. Böyle bir teklifimiz yok ama adı değişecekse, bundan da mutluluk duyarız.







‘Biz ciddiye alıyoruz'





Ak Parti Ordu Milletvekili Fatih Han Ünal: Bunun sakıncalı bir tarafı yok. Biz ciddiye alıyoruz. Fakat işin iki boyutu var. Sadece isim olarak değişiklik manasında alınmaması lazım. Ordu’nun gelişme endeksinin ilerlemesi manasında, yatırımlar manasında alınması gerekir. Bakanımız o zaman seçim çalışmalarında bu tür tabirler kullanmıştı. Hemşerilerimiz bundan memnun olmuştu. Bir heyecandır, konsepttir, hedeftir. Bizler de bu hedefe kilitlendik. Bu hedefe ulaşmak için hep beraber Ordu milletvekilleri olarak çalışacağız. İsminin de bu şekilde değişmesini değerlendirmeye alacağız.







‘Gündemimizde yok’





Muhalefet ise Ordu’nun adının “Altınordu” olmasına karşı çıktı. CHP Ordu Milletvekili İdris Yıldız, “Ordu’nun gündeminde böyle bir şey yok. Bakan sürekli gündemyaratmaya çalışıyor. Bu da onlardan biri” dedi.







