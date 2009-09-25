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Yaşam

Ordu'nun 1 günlük içme suyu kaldı

Ordu'da kentin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Melet Irmağı’na kimyasal madde karıştı. Kentin 1 günlük suyu kaldı.

25 Eylül 2009 03:00

Ordu'da kentin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Melet Irmağı’na kimyasal madde karıştı. Kimyasal maddeler temizlenene kadar su kullanılmayacak. Kentin sadece 1 gün yetecek suyu kaldı.

Günlerdir sağanağın etkili olduğu Ordu'da yağmur, maden ocağındaki atıkların depolandığı havuzlarda çökmeye yolaçtı.

Kurşun madeninin depolanan atıkları, şehrin suyunu sağlayan Melet Irmağı'na karıştı.

Yapılan analizlerde nehirdeki kurşun miktarının yüz katına çıktığı belirlendi.

Bir metreküp suda en çok 3 miligram kurşun bulunması gerekirken; analizlerde kurşun miktarı 338 miligrama ulaştı. Melet Irmağı'ndan su alımı durduruldu.

Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, şunları söyledi: 'Dereden su almayı kestik, sadece derin kuyuları çalıştırıyoruz. Şu anda sadece 1 günlük su ihtiyacını karşılayacak suyumuz depolanmış durumda. Derenin akan suyun içindeki kurşun oranı tehlike arz etmeyen sınıra düşene kadar su almayacağız. Derin kuyularla şehrin suyunu besleyeceğiz.'

Gereksiz su kullanmayın

Belediye Başkanı Torun, vatandaşları suyun dikkatli kullanılması konusunda uyardı.

Torun, 'İki gün en azından gereksiz su kullanımını engelleyelim. Gereksiz yere su kullanmayalım. Eğer deredeki kirlilik istediğimiz pariteye kısa süre içinde düşmezse bir sıkıntıyla karşılaşacağımız bir gerçek' dedi.

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