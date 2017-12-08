Orduevinin kültür merkezi olması için Başbakan ile görüşecekler

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'e hizmet etmek üzere kurulan ve Uğur Yüce’nin başkanlık görevini yürüttüğü \'İzmir Sinerji\' adlı grup, kenti güzelleştirmek için yapılacak işleri gündemine aldı. İzmir’in Konak ilçesinde bulunan ve daha önce NATO binası olarak da kullanılan Kordon Subay Orduevi’nin kültür ve sanat merkezi olarak yeniden düzenlenip, halkın ve şehri ziyaret edenlerin kullanımına açılması da bunlar arasında yer aldı. Binanın baştan düzenlenmesi için hazırlanacak proje ve gerekli izinlerin alınması konusunda, grubun üyesi Adalet eski Bakanı Denizkurdu görevlendirildi.

Görevin kendisine verilmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Denizkurdu, kolları sıvayarak, proje oluşturulması için çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi. Denizkurdu, \"Yaşar Üniversitesi’ne bir rapor hazırlattık. Projemizi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na sunduk. Sıcak baktığını söyledi. Arkasından İzmir Valisi Erol Ayyıldız’dan randevu aldık. O da projemize sıcak baktı. Binanın sahibi olan Milli Savunma Bakanlığı’na yazı yazacağını belirtti ve yazının takibini de benden rica etti\" dedi.

\'BAŞBAKAN\'DAN RANDEVU İSTEDİM\'

AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli aracılığıyla Başbakan Binali Yıldırım’dan randevu talep ettiklerini dile getiren Denizkurdu, şunları söyledi:

\"Ekonomik Kurul Toplantısı’nda, konuyu açtığımda da hiç kimse, itiraz etmedi. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Ender Yorgancılar da sıcak bakıyor. Öncelikle Başbakan’ın ve Milli Savunma Bakanı’nın sıcak bakması lazım. Burasını orduevi olmaktan çıkarıp, İzmir’in kültür merkezi olarak kazandırmak gerek. Altında balo salonları, bin metrekarelik toplantı salonları, Cumhurbaşkanı ve Başbakan geldiğinde konaklayabilecekleri bir mekan olmalı. Belediye Başkanı’nın 9 Eylül’de resepsiyon verebileceği bir mekan olmalı. Biz, projemizi sunacağız. Bakanlık da proje hazırlayabilir, başkaları da proje hazırlayabilir. Amacımız, İzmir’e yakışan bir kültür merkezi oluşturmak. Binanın mülkiyetini istemiyoruz. İzmir’i tanıtacak ve bir kültür merkezi olarak hizmet veren tesis olması için kullanım hakkını isteyeceğiz. Başbakan\'a bu konuyu arz edeceğiz.\"

\'ŞEHRİN SİMGELERİNDEN BİRİ\'

Binanın eskiden de İzmir’in kültür merkezi gibi hizmet verdiğini hatırlatan Adalet eski Bakanı Denizkurdu, \"Dünyanın başka yerlerinde, önemli şehirlerine gittiğinizde böyle yerler vardır. Binada şehrin tarihini anlatan müze vardır, restoran vardır, balo salonları vardır. Biz, burada ne yapılabileceği ile ilgili Yaşar Üniversitesi’ne bir rapor hazırlattık. Başka üniversitelere de hazırlatabiliriz. İzmir Ticaret Odası Başkanlığı görevindeyken de bu konuyu gündeme getirmiştim. Önceden burayı generaller, kullanıyordu. Şimdi subaylar da kullanıyormuş. Orduevi bulunabilir; ama burası İzmir’in tarihi açısından, NATO binası olarak kullanıldıktan sonra şehrin simgelerinden biri haline gelmiştir. Buranın hükümet tarafından İzmir’e kazandırılması için görüşmelerimizi sürdüreceğiz\" diye konuştu.



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