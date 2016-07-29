Ordudan atılınca intihar eden Üsteğmen Nazlıgül'ün komutanı 'darbe'den tutuklandı

"Neden makyaj yapıyorsun?" diye sorgulanıp 'Disiplinsizlik ve ahlaki durum' gerekçesiyle ordudan uzaklaştırılmasının ardından intihar eden 1 çocuk annesi Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu'nun son görev yeri olan 12'nci Hava Ana Ulaştırma Üs'nün o dönem komutanı olan Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır ile Genelkurmay Başkanı adına olayın soruşturması için görevlendirilen Korgeneral Mustafa Özsoy, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Özsoy, OHAL'in 2'inci kanun hükmünde kararnamesiyle ordudan da ihraç edildi. Annesi Nevin Daşdanoğlu, 'üstü kapatılan dosyanın yeniden açılmasını' istedi.

Nazlıgül'ün annesi Nevin Daşdanoğlu, kızının 'uydurma gerekçelerle' ordudan atıldığını savunarak, "Nazlıgül'ün oğlu 'Annem aklıma gelince kalbim ağrıyor. Beni doktora götür nene' diyor. Atatürkçü, özgür ruhlu, vatan millet sevdalısı kızımı ahlaksızlıkla suçlayıp, öldürdüler, şimdi kimin ahlaksız olduğu ortaya çıktı. Allah onları kahretsin"dedi.

29 yaşındaydı

Kayseri 12'nci Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda görevli 29 yaşındaki Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu 7 Kasım 2012'de Kayseri'de bir parkta beylik tabancası ile kalbine tek el ateş ederek canına kıydı. Aşık olduğu astsubay ile evlenip 1 çocuk sahibi olan Nazlıgül, bu evliliğini 10 Aralık 2010'da sonlandırdı. Ayrılıktan sonra 'ahlaksızlık ve disiplinsizlik' gerekçe gösterilerek Türk Hava Kuvvetleri'yle ilişkisi kesildi.

Boşandıktan sonra birlikte görev yaptığı meslektaşı teğmen tarafından kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderildiği de ileri sürülen genç kadın, ilişiği kesilmeden önce yaklaşık 10 saat süren sorgusunda, ailesine anlattığına göre "Neden evlendin? Neden boşandın? Çocuğun velayeti neden sende? Arif neden sana mesaj atıyordu? Milli güvenlik derslerinden sonra neden sivil öğretmenlerle görüşüyordun? Neden makyaj yapıyorsun?" sorularına muhatap oldu.

"Atamın askeri"

Kars nüfusuna kayıtlı olmalarına karşın baba Talip Daştanoğlu'nun Halk Eğitim Müdürü olarak görev yaptığı Osmaniye'nin Bahçe İlçesi'nde toprağa verilen genç kadının emekli öğretmen annesi Nevin Daştanoğlu, o tarihte hıçkırıklar arasında şöyle dedi:

"Atatürk'ün bağışladığı topraklarda, benim sütüm de helal olsun kızım sana. Sen çok cesur çalıştın. Bu güzelliği kara topraklar çürütemez. Cumhuriyet'in onurlu, şerefli, başı dik, namuslu, ahlaklı, askeriydi. Benim kızımı bu hale getirenler utansın."



Nazlıgül'ün intiharıyla ilgili başlatılan soruşturmada 'takipsizlik' verilmiş o dönem ailenin iddiaları üzerine dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanıp ordudan ihraç edilen Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Daire Başkanı Korgeneral Mustafa Özsoy'u görevlendirmişti. İntiharın ardından Nazlıgül'ün annesi Nevin ve babası Talip Daştanoğlu ile görüşüp karargahta inceleme ve araştırma yapan Özsoy'un girişiminin ardından herhangi bir işlem yapılmadı.

Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı da ailenin kızlarını intihara sürüklediği iddia edilen meslektaşlarıyla ilgili suç duyurusu sonucu kadın üsteğmenle ilişkiye girdiği iddia edilen erkek askeri personel hakkında 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi.

İki komutan da tutuklandı

Üsteğmen Nazlıgül dosyasıyla ilgili tarafları dinleyen ancak herhangi bir işlem yapmayan Korgeneral Mustafa Özsoy'un yanı sıra, baskı yaptığı ileri sürülen o tarihte Kayseri 12'nci Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanı olan Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 'FETÖ' soruşturması çerçevesinde Tuğgeneral Şener Topuç ile birlikte kaçarken Dubai Havaalanı'nda yakalandı.

"Torunum 'annem aklıma gelince kalbim ağrıyor' diyor"

Anne Nevin Daştanoğlu, Türkiye'ye iade edilecek olan Mehmet Cahit Bakır'ın kızına mobbing uyguladığını, ahlaksızlıkla suçlanıp ordudan atılmasına ardından da intihar etmesine neden olanlardan biri olduğunu ileri sürdü. Bakır'ın Kayseri'de göreve başlamasından sonra kızına yönelik baskıların ve suçlamaların başladığını belirten Daştanoğlu, "Kızımın yürüyüş yapması, bisiklete binmesi, yüzmesi, makyaj yapması, suç oldu. Erkeklerle konuşması suçun suçu oldu. Kızım kıskanıldı, çok başarılı Atatürkçü, vatansever, milliyetçi, dürüst çalışkan bir askerdi. Kızımı öldürdüklerinde 4.5 yaşında olan torunum bana 'Annem aklıma gelince kalbim ağrıyor. Beni doktora götür nene' diyor. Kızımı öldürenler bir yavruyu da öksüz bıraktılar. Şimdi kimin ahlaksız olduğu ortaya çıktı. Allah onları kahretsin" dedi.

"FETÖ'cüyü FETÖ'cüye şikayet etmişiz"

Darbe girişiminin ardından gelişmeleri takip eden anne Nevin Daştanoğlu, "Hiç bir delil olmadan kızımı çok sevdiği ordudan atıp, intihar etmesine neden olanları şikayet etmiştik. Ancak soruşturma bile açılmadı. Şimdi görüyoruz ki FETO'yu FETO'cuya şikayet etmişiz. Kızımın ölümünden sorumlu olan ve bizim şikayetimizi dikkate almayanlar darbe yapmaya çalıştı. Fethullahçı oldukları gerekçesiyle tutuklandı" diye konuştu.

"Askeriyede Atatürkçü yok"

Kayseri'de Nazlıgül ile birlikte 2 yıl kaldığını ve torununa baktığını hatırlatan Nevin Daştanoğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Kızım Harp Okulu'nda okurken çok mutlu olmuştum. Sürekli 'Atatürk'ün ordusundasın. Peygamber ocağındasın içim çok rahat' derdim. Bir gün yine aynı konu açıldığında bana 'Anne askeriye sizin bizim bildiğimiz gibi ne Atatürkçü ne de Peygamber ocağı. Ne Harp Okulu'nda ne de görev yaptığım birliklerde Atatürk'ün ismini bile anmıyorlar. Orduda 'Atatürkçü' kalmamış, bizleri de bir gün ordudan atarlar' diyordu. O zaman kızımıza inanıyorduk ama Türk Ordusu'na yakıştıramıyorduk. Ama bugün gördük ki gerçekmiş. Kızım Harp Okulu'nda da çok başarılı bir öğrenciydi. Ama sürekli ceza verirlerdi, oda hapsine atarlardı. Kızımı askeriyenin düzenlediği eğlencede 'oynadı' diye bile şikayet ettiler."

Pilot yapmadılar

Nazlıgül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te operasyona giden timin bulunduğu Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda pilotluk kursuna gittiğini de hatırlatan anne Daştanoğlu bu konuda da şöyle konuştu:

"Kızım, erkekli kızlı 260 pilot adayı arasında en başarılısıydı. Öğretmeni, bizzat bana, "Ne kadar güzel bir çocuk yetiştirmişsiniz. 260 adayın en iyisi. Sağlık sorunu çıkmaz ise kesin pilot olacak' demişti. Son bir gün öğretmeni değiştirildi ve kızımı çok istemesine rağmen pilot yapmadılar. Pilot yaptıkları subayı da gördük, kendi insanlarını bombaladı."

Nevin Daştanoğlu o dönem Nazlıgül'ü intihara sürükleyenler hakkında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını, savcılığın söz konusu personel hakkında 'kovuşturmaya yer yok' kararı verdiğini hatırlatarak, bu şikayetli ilgili dosyanın da kaybolduğunu ileri sürdü, tekrar ele alınmasını istedi.