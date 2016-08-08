Ordudan atıldı, şimdi pazarda balıkçılık yapıyor!

Astsubay Başçavuş Levent Ersan, Fethullah Gülen cemaatine katılmadığı için subayların baskısı ve hakkında disiplin soruşturması açması nedeniyle 17 yıl görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) iki sene önce uzaklaştırıldı.

Cemaat üyesi olmağı için saf dışı bırakıldığını söyleyen Ersan, açıklamada 1996 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne girdiğini, okulu bitirdikten sonra ilk görev yerinin Antalya Hava Meydan Komutanlığı olduğunu anlattı.

Antalya'nın ardından İstanbul'a ve burada bir süre görev yaptıktan sonra da 2008 yılında İncirlik Hava Üssü'ne tayininin çıktığını söyleyen Ersan, burada huzurlu bir şekilde görev yaparken 2009'dan itibaren disiplin cezalarına maruz kalmaya başladığını söyledi.

Kendisine bir grup subay tarafından baskı uygulandığını ve ufak nedenlerle 17 kez disiplin cezası aldığını söyleyen Ersan, bu cezalar nedeniyle TSK'dan uzaklaştırıldığını anlattı.

"17 yıldır şerefle giydiğim üniformamı ağlayarak çıkardım"

Cemaat mensuplarının kendilerini Hava Kuvvetleri'nin sahibi olarak gördüklerini söyleyen Ersan, şöyle devam etti:

"Böyle bir şey yok. Hava Kuvvetleri bizim. Kendilerinden olmadığımız için bize baskı uyguladılar ve TSK'dan ayırdılar. Mesleğime geri dönmek istiyorum. Devlet bizim, seve seve göreve hazırız. 17 yıldır şerefle giydiğim üniformamı ağlayarak çıkardım. Bir gün haklı olduğumuzun ortaya çıkacağına inanıyordum. İlahi adalet yerini bulacak.

"Bize mobbing uygulayanlar da TSK'dan atanlar da FETÖ'cüydü. 'Hukuksal olarak hakkımızı arayalım' dedik ve Askeri Yüksek İdari Mahkemesine gittik. Bizi yargılayanlar da FETÖ'cü çıktı."

"Uzaklaştıranlar, darbe girişiminin ardından ya tutuklandı ya da açığa alındı"

TSK'dan uzaklaştıran komutanlar ve yargılayan askeri hakimler, darbe girişiminin ardından ya tutuklandı ya da açığa alındı. Göreve geri dönmek için bireysel olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum. Süreç çok uzadığı için her geçen gün mağduriyetimiz artmakta.

FETÖ'cülerden olmadığımız için saf dışı bırakıldık. İncirlik'te uçaksavar tabur komutanlığı gibi kritik bir yerde görev yapıyordum. Darbe girişiminde etkin bir üstü. Tanker uçaklarını bizim havada imha edeceğimizi bildikleri için bizi buradan diskalifiye ettiler. Bu işe müsaade etmeyeceğimizi bildikleri için uzaklaştırıldığımızı tahmin ediyorum."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını söyleyen Ersan, TSK'dan ihraç edildikten sonra psikolojik sıkıntılar yaşamaya başladığını ve insanların kendisine bakışının da değiştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Herkes, 'TSK'dan neden atıldın?' diye soruyordu. Bir süre babamın emekli maaşıyla geçindim. Yarısını bana gönderiyordu. Ardından pazarda balık satarak geçimimi sağlamaya çalıştım. Maddi sıkıntılar yaşadım. Benim gibi TSK'dan FETÖ tarafından uzaklaştırılan çok arkadaşım var. Hepsi mağdur durumda."