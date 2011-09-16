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Ordudan atılanlara iş başı ANKARA (A.A)

16 Eylül 2011 14:40

-Ordudan atılanlara iş başı ANKARA (A.A) - 16.09.2011 - Devlet Personel Başkanlığı, 12 Mart ve 12 Eylül'de Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ''mahkeme kararı olmadan atılanlar'' ile Yüksek Askeri Şura (YAŞ) mağdurlarına geri dönüş hakkı tanıyan kanun kapsamında başvurusu kabul gören 513 kişiyi, çeşitli devlet kadrolarına atadı. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda mart ayında yapılan değişikliğin ardından kamuya dönüş hakkı tanınan TSK'dan mahkeme kararı olmadan ihraç edilenlerle YAŞ mağdurları, Milli Savunma Bakanlığına başvurarak kanunun öngördüğü şekilde kamuda görev talep etmişlerdi.  Devlet Personel Başkanlığı da bu kişilerin işe iadeleri için için temmuz ayında 2 bin kişilik kadro tahsisi yaparak Milli Savunma Bakanlığına bildirmişti. Milli Savunma Bakanlığı, başvuruların ardından yaptığı değerlendirmede, işe iadesinde yasal engeli bulunmayan ve yasada belirtilen şartları taşıyan 585 kişinin işlemlerini tamamlayarak, Devlet Personel Başkanlığına bildirdi. Devlet Personel Başkanlığı da 12 Mart ve 12 Eylül'de TSK'dan yargı kararı olmadan atılanlarla YAŞ mağduru toplam 513 kişiyi, çeşitli devlet kadrolarına atadı. Başkanlığın, işlemleri devam eden 48 kişinin atamasını da en yakın zamanda gerçekleştireceği öğrenildi. Geri kalanlarla ilgili değerlendirmeler de devam ediyor. Bu kapsamda Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabi Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Milli Eğitim, Orman ve Su İşleri, Sağlık ve Ulaştırma bakanlıklarına 333, üniversitelere 41 ve çeşitli genel müdürlük ve başkanlıklara da 139 kişinin ataması yapıldı.

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