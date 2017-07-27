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Ordu'daki protokol kavgasının ardından İl Emniyet Müdürü görev değişikliği istedi

İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, görev değişikliği istedi ve yıllık izne çıktı

27 Temmuz 2017 04:19

Ordu'nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası güreş şenliklerinde protokol tribününde Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Enver Yılmaz ile arbede yaşayan Emniyet Müdürü Suat Çelik, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak görev değişikliği istedi.

Ordu’nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylasında güreş şenliklerinde, protokol tribününde Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, milletvekili koltuğuna oturan Emniyet Müdürü Suat Çelik’i kaldırmak istediği sırada arbede yaşanmıştı. Çıkan arbedede protokolde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’ta ezilme tehlikesi geçirmiş ve şenliği terk etmişti.

 

İl Emniyet Müdürü görev değişikliği istedi ve yıllık izne çıktı

 

Yaşanan kavganın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilerek Ordu’ya gelen 2 Mülkiye Başmüfettişi ile Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütürken, Emniyet Müdürü Suat Çelik bugün itibariyle izne ayrıldığını açıkladı.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz günlerde ilimiz Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası Şenliklerinde meydana gelen ve yaşanmasını aska arzu etmediğim nahoş olay sebebiyle; üstlenmiş olduğum görevin önemi ve devlet memuriyeti ciddiyeti gereği 27.07.2017 tarihi itibariyle senelik izne ayrılarak, İçişleri Bakanlığımızdan geçici de olsa Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde görevlendirilmemi talep etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyrulur.

 

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