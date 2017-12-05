Ordu'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3\'ü aynı aileden 4 kişi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ordu\'nun Altınordu ilçesi Eskipazar mevkiinde dün akşam kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ertan Bordanacı, eşi Birgül Bordanacı ve annesi Taliye Bordanacı\'nın cenazesi Ordu Devlet Hastanesi\'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Artıklı Mahallesi\'ne götürüldü. Burada helallik alınarak, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ertan Bordanacı, Birgül Bordanacı ile Taliye Bordanacı, Artıklı Mahallesi\'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Zekai Demir de Ulu Cami\'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulubey ilçesindeki Koşaca Mahallesi\'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



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