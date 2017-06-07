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Yaşam

Ordu’daki kadın heykelleri yine tahrip edildi

Heykeller, kentin yöresel türküsü "Tabya başında 3 kız yan yana"dan esinlenerek yerleştirilmişti

07 Haziran 2017 20:34

Ordu’nun Altınordu ilçesinin Taşbaşı Mahallesi’nde seyir terası konumundaki açık alana kentin yöresel türküsü "Tabya başında 3 kız yan yana" türküsünden esinlenerek yerleştirilen 3 kadın heykeline yeniden saldırıldı. Ayakları kırılan heykellerin zarar görmemesi için caydırıcı amaçla koyulan güvenlik kamerasının da tahrip edildiği ve çalışmadığı belirtildi.

Daha önce iki kez tahrip edilen heykel, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılmış ve tekrar aynı yere yerleştirilmişti.

Dönemin belediyesi tarafından 2012 yılında düzenlenen 2. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu’nda yapılan 12 heykel, daha önce kentin merkezinde cadde ve parklarda sergileniyordu. Kadın heykeller sprey boyalarla tahrip edilip üzerlerine “Edeb yahu” yazılınca temizlenip tekrar bulundukları kaidelere yerleştirilmişti.

Daha sonra 12 heykelden kadın olan 5’i Taşbaşı Kültür Merkezi bahçesine taşınmış, heykellerinin yerinin değiştirilmesiyle tepki toplayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Enver Yılmaz, “Bu heykellerden 5 tanesinin toplumun genel algısı, örfümüz, adetimiz ve ahlaki duyarlılığımızı da dikkate almak suretiyle başka bir alana taşımayı planladık” açıklamasında bulunmuştu. (DHA)

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