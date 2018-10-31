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Ordu'daki esrarengiz zehirlenmede 1 kişi öldü, 3 kişi tedavide (2)

DEHŞETE DÜŞÜREN İDDİA Ordu'nun Akkuş ilçesinde zehirlenme şüphesiyle 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de tedaviye alındığı olayla ilgili dehşete düşüren bir iddia gündeme geldi

31 Ekim 2018 20:51

DEHŞETE DÜŞÜREN İDDİA
Ordu\'nun Akkuş ilçesinde zehirlenme şüphesiyle 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de tedaviye alındığı olayla ilgili dehşete düşüren bir iddia gündeme geldi.
Akkuş ilçesinde, 3 Eylül 2017\'de İbrahim Varlı arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusu Üzeyir Şahin (55) ve oğlu Mustafa Şahin\'i (22) tabanca ile öldürdü. İbrahim Varlı olaydan sonra tutuklandı. Zehirlenme olayı da İbrahim Varlı\'nın evindeki yemekte meydana geldi. İddiaya göre, yemekte, İbrahim Varlı\'nın eşi Şehri Varlı, oğlu Şinasi Varlı, kadının ağabeyi Şakir Şen ve yakınları Mesut Çamaoğlu, evin zehir bulaştırılan içme suyu şebekesinden su içince fenalaştı.
Ekipler, içme suyu ve yenilen yemeklerden numune aldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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