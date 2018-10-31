T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ordu'daki esrarengiz zehirlenmede 1 kişi öldü, 3 kişi tedavide

Mehmet Emin COŞKUNDERE/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Akkuş ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden Şinasi Varlı (16) yaşamını yitirdi

31 Ekim 2018 20:08

Mehmet Emin COŞKUNDERE/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Akkuş ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişiden Şinasi Varlı (16) yaşamını yitirdi. Zehirlenmeye neyin yol açtığı henüz belinemezken, sağlık durumları ağır olan 3 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Olay, öğle saatlerinde Akkuş ilçesi Salman Mahallesi\'nde meydana geldi. Dağyolu mevkisinde henüz bilinmeyen nedenden fenalaşan Mesut Çamaoğlu (28), Şinasi Varlı, Şehri Varlı (52) ve Şakir Şen (62) çevredekiler tarafından patpat diye tabir edilen tarım araçları ile mahalle yoluna taşındı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, baygın haldeki 4 kişiyi ambulanslarla Samsun\'daki Salıpazarı Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Şinasi Varlı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikeleri süren Şakir Şen ve Mesut Çamoğlu, Çarşamba Devlet Hastanesi\'ne, Şehri Varlı ise ambulans helikopterle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Olayın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Emin COŞKUNDEREAKKUŞ Ordu DHA ORDU AkkuşVarlıOlayAkkuşSalman MahallesiDağyoluMesutHaberSamsun Salıpazarı Devlet HastanesiHayatiDevlet HastanesiOndokuz MayısTıp FakültesiBölgeye AFADOlayınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24