Ordu'daki 29 uyuşturucu şüphelisi adliyeye çıkarıldı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu), (DHA)- ORDU Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerinin geçen 12 Aralık\'ta Samsun ve Konya\'da eş zamanlı düzenleği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1\'i kadın 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatsa Cumhuriyet Savcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri geçen 12 Aralık\'ta Samsun ve Konya\'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu yapılan operasyonda ev iş yerlerinde yapılan aramada 28 adet Ecstacy hap, 3.5 kilo esrar, 177 gram bonzai, 1 tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ordu Devlet Hastanesi\'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Fatsa Adliyesi\'ne sevk edildi.



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