"Ordu'da yaşanan felaketin nedeni yağışlar değil, yanlış kentleşme ve ulaşım politikası"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Ordu’da yaşanan sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, “Doğu Karadeniz’de yaşanan felaketin nedeni yağışlar değil, yanlış kentleşme ve ulaşım politikalarıdır” dedi.

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Koramaz yaşanan felakette dere yatağında bulunan ev, iş yeri ve sanayi bölgelerinin sular altında kaldığını, dereler üzerinde kurulan köprülerin kullanılamaz hale gelmesine değinerek şunları kaydetti:

Yıllardır bölgede yaşanan sel olaylarıyla ilgili yaptığımız inceleme ve değerlendirmelerde, üç ortak noktanın öne çıktığını gözlemliyoruz: İlki dere yataklarındaki yapılaşma, ikincisi Karadeniz Sahil Yolu’nun oluşturduğu setin derelerin Karadeniz’e ulaşmasına engel olması, üçüncüsü de HES’ler nedeniyle derelerin akış rejiminin bozulmasıdır. Bu üç temel sorun çözüme kavuşturulmadan, bölge halkının can ve mal güvenliğinin sağlanması mümkün değildir.

“Bölge sellere karşı savunmasız hale getiriliyor”

Hükümetin sorunları çözmek yerine, sorunları kalıcı hale getirerek bölgenin yüz yüze olduğu tehdidin daha da büyümesine neden olduğunun altını çizen Koramaz sözlerine şu şekilde devam etti:

"İmar barışı adı altında dere yataklarına yapılmış yerleşimlere ruhsat verilmekte, derelerin üstleri kapatılarak-dere yatağı betonlaştırılarak suyun doğal yollarla denize ulaşması engellenmekte, bölgede yoğunlaşan HES ve Madencilik faaliyetleri nedeniyle doğal bitki örtüsü yok edilmekte, Karadeniz Sahil Yolu ve dolgu alanlarla bölge adeta sellere karşı savunmasız hale getirilmektedir."

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde daha büyük felaketler yaşanmadan bu yanlışlardan geri dönülmesi gerektiğini ekleyen Korkmaz sözlerini şöyle tamamladı:

"TMMOB ve bağlı odalarımızın bölgeye ilişkin uyarıları dikkate alınmalıdır. Doğayla ve insanla barışık, planlı kentleşme, ulaşım ve enerji politikaları hayata geçirilmelidir. Yaşanan felaketten zarar gören bölge halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yetkilileri sesimize kulak vermeye çağırıyoruz."