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Ordu'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'da, kendisinden iki gündür haber alınamayan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Meşkude Karataş (41), evinde ölü bulundu

06 Ocak 2019 03:22

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da, kendisinden iki gündür haber alınamayan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Meşkude Karataş (41), evinde ölü bulundu.
Olay, Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi\'nde meydana geldi. Meşkude Karataş\'tan 2 gündür haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, girdiği evde Karataş\'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulan Karataş\'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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