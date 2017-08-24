Ordu'da valilik, belediye ile ortak bayramlaşmayı yine sürdürecek

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da Büyükşehir Belediyesi ile birlikte dini bayramlarda birlikte yaptığı \'Kent Bayramlaşması\'ndan vazgeçerek \'Halk ile Bayramlaşma\' programı hazırlayan Ordu Valiliği\'nin, \'Kent Bayramlaşması\'nı yine Belediye ile sürdüreceği belirtildi.

Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi\'nin organizasyonuyla, Ordu\'da dini bayramlarda Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda \'Kent Bayramlaşması\' programı düzenleniyordu. Daha önce 7 kez düzenlenen, İl protokolü ve vatandaşların katıldığı \'Kent Bayramlaşması\' programı en son geçen Ramazan Bayramı\'nda gerçekleştirildi.

Ordu Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada, \'Halk ile Bayramlaşma\' programının Ordu Valiliği\'nin ev sahipliğinde Öğretmen Evi bahçesinde yapılacağı vurgulanarak, 2 Eylül Cumartesi günü saat 14.00\'te düzenlenecek programa Vali Seddar Yavuz\'un tüm Orduluları davet ettiği belirtildi. Valiliğin, Belediye ile ortak bayramlaşmadan vazgeçmesiyle ilgili basında çıkan haberlerin ardından, hazırlanan bayram programı afiş ve davetiyelerinde Büyükşehir Belediyesi logosunun da yer aldığı gözlendi. Daha önce \'Halk ile Bayramlaşma\' programı düzenleneceğini açıklayan Valiliğin, etkinliği \'Kent Bayramlaşması\' olarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yerine Öğretmen Evi bahçesinde Büyükşehir Belediyesi ile yapacağı, organizasyon desteğinin de yine Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacağı belirtildi.



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