Ordu'da selin taşıdığı fındıklar karaya vurdu

Ordu'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı sel felaketinde Karadeniz'e taşınan fındıklar, 20 gün sonra kumsala vurmaya başladı. Kumsaldaki fındıkları görenler ise şaşkınlık yaşadı. Kıyıdaki sağlam fındıkları toplayan kişiler, bir taraftan da kumsalı temizledi.

Ordu'da 8 Ağustos günü meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı sel felaketinde, 43 bin 476 dekarlık alandaki 809 ton fındık zarar gördü. Sel sularıyla derelere karışıp, denizin açıklarına taşınan tonlarca fındığın bir kısmı, güneşli havada ve durgun denizde tekrar kumsala vurmaya başladı. Kumsaldaki fındıkları görenler ise şaşkınlık yaşadı. Kıyıdaki sağlam fındıkları toplayan kişiler, bir taraftan da kumsalı temizledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, selden etkilenen ilçelerde fındık rekoltesinin yüzde 30’unun sulara kapıldığını, hasar tespit çalışmalarının ise halen sürdüğünü söyledi. (DHA)