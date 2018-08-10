Ordu'da sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun İkizce ilçesinde bir kişi sel sularına kapılarak kayboldu. Bölgeye sevk nedilen AFAD ekipleri, arama ve kurtarma çalışması başlattı. İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, Kayı Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Ordu'nun İkizce ilçesinde sel sularına kapılan Bayram Sekmen hayatını kaybetti. İkizce Belediye Başkanı Bayram Söğüt'ün NTV'ye aktardığına göre Sekmen'in cansız bedenine toprağın altında ulaşıldı.



Ordu'da dün etkili olan sağanak yağmur, ilçelerde sele dönüşmüş, Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz 7 ilçede ciddi hasarların meydana geldiğini, il genelinde toplam 8 köprünün yıkıldığını söylemişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün için (9 Ağustos) Samsun'un doğu ilçeleri (Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık), Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yarın öğle saatlerine kadar yer yer şiddetli (100 kilogram/metrekare) yağışların etkili olacağı bildirilmişti.