Ordu'da sel felaketi; 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kayıp

Ordu'da gece etkili olan sel ve heyelan nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi. Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz'de etkisini sürdürmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.Evleri çökmek üzere olan iki kardeşin art arda kalp krizi geçirerek öldüğü belirtildi.

Sabah'tan Mustafa Kırlak'ın haberine göre, Ordu'nun Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Gürgentepe ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Perşembe ilçesinde, Akçaova deresinin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapılırken, ilçeye ulaşımı sağlayan Akçaova Köprüsü de yıkılma tehlikesi geçirince kapatıldı. Karadeniz Sahil Yolu'ndaki Nefise Akçelik Tüneli çıkışında heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı. Altınordu ilçe merkezinden geçen Civil Deresi taştı.

Metrekareye 300 kg

Perşembe'deki İmeçli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle evi çökme tehlikesi geçiren Kani Baştürk (72), korkudan kalp krizi geçirip öldü. Baştürk'ün ölümünden etkilenen kardeşi emekli öğretmen Ergün Baştürk de (60) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Ekili arazilerin hasar gördüğü selde birçok kümes hayvanı da sulara kapılarak telef oldu. Akçaova Mahallesi'nde evi sular altında kalan Gül Kurucu (71), "Yağmur gece saat 02.00'de başladı ve 06.00'ya kadar devam etti. Biz evin üst katında mahsur kaldık" dedi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, metrekareye 300 kilogram yağış düştüğünü ve 10'a yakın evin yıkıldığını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Ordu AFAD Müdürü Osman Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 Temmuz gecesi itibarıyla bölgede aşırı yağış uyarısı geldiğini hatırlatarak, "Ondan sonra tüm birimler olarak harekete geçtik. Peşinden de bu yağış geldi. 4 Temmuz gecesi başlayan yağış 5 Temmuz'da daha da şiddetlenerek 6 saatte yaklaşık 158 kilogram yağış düştü. Özellikle Perşembe ve Fatsa ilçemizde büyük hasarlar oluştu" dedi.

Hasarların özellikle iş yerlerinde, köprü ve yollarda oluştuğunu ifade eden Işık, "Dün can kaybımız yoktu. Sadece Perşembe ilçemizde mahsur kalma vardı. Ekiplerimiz bu mahsur kalanlara müdahale ettiler. Bu kişileri enkaz altından sağ salim çıkardık" değerlendirmesinde bulundu. Işık, Perşembe ilçesinde geceden beri şiddetli yağmurun devam ettiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Tarlacık mahallemizde bir heyelan oldu. Heyelan bir evimizin üzerine geldi. Bu evde 3 kişi mahsur kalmıştı. Şu anda ekiplerimiz bölgede çalışmaya devam ediyorlar."

Sel ve heyelan nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin ise kayıp olduğunu belirten Işık, bölgeye Samsun ve Erzurum'dan arama kurtarma ekiplerinin de geleceğini kaydetti.

30 dakika yağdı, yaşamı felç etti

Artvin’in Şavşat ilçesinde de aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Aralıksız yaklaşık 30 dakika yağan yağmur ilçe merkezinde Armutlu Mahallesi'nin yolunun kapanmasına neden olurken, Söğütlü Mahallesi'nde de ulaşımı zaman zaman engelledi. Belediye görevlileri Armutlu Mahallesi'nde sel nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürürken, Söğütlü Mahallesi'nde oluşan sel tahribatları da giderildi.

Aşırı yağmur nedeniyle araçlar güçlükle ilerlerken, herhangi bir yaralı ya da can kaybının olmadığı öğrenildi. Özellikle yüksek kesimlerden sürüklenerek ilçe merkezine kadar ulaşan çamur, kum ve kaya parçaları ilçe merkezine kadar inerken, belediye ekipleri kapanan yolları açmaya çalışıyorlar. Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk yağmurun yoğunlaşması üzerine işçileri göreve çağırarak yoğun bir çalışma başlatırken, sıkıntı olan yerlerde çalışmaları bizzat kendisi sevk ve idare etti.



Bayram günü olmasına rağmen bütün ekiplerin görevleri başında olduğunu belirten Başkan Öztürk, “Aşırı yağmurlu havalarda ilçemizin konumu gereği bu gibi sıkıntılar yaşanmaktadır. İki defa Afet İşlerine müracaat ettim. Bayram günü olmasına rağmen şu an bütün ekiplerimiz ve iş makinelerimiz iş başında. Ben de çalışmaları yerinde takip ediyorum. Halkımızın sıkıntılarını çok kısa sürede çözerek bayramı rahat geçirmelerini sağlayacağız” dedi.

Meteorloji uyardı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de uzun süredir devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, gelecek günlerde de etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. Bunun toprağı doygun hale getirebileceği belirtilen açıklamada, düşecek yağışların hızla yüzey akışına geçerek sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara neden olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, başta Rize ve Ordu olmak üzere Samsun ve Trabzon'un doğu kesimleri ile Giresun ve Artvin'in kıyı kesimlerindeki vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

5 il için kritik uyarı

Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu AnadoluBölgesi'nde bugün 12.00'den itibaren havanın gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren de parçalı bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği kaydedilen açıklamada, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli eseceği, vatandaşların yağış esnasında yer yer kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.