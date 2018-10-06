Ordu'da okulun çöken istinat duvarı hatalı yapılmış

Ordu’da, Atatürk Anadolu Lisesi spor salonunun çöken istinat duvarı ile ilgili teknik inceleme tamamlandı. Hazırlanan raporda, duvarın demir donatısının yetersiz olduğu, yanlış dolgu seçiminin drenaj sistemi çalışmasına engel olduğu ve suyu hapsederek çökme ve yıkılmaya sebep olduğu belirlendi. Rapor üzerine, Ordu Valiliği, sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Altınordu ilçesinde dün meydana gelen olayda, Atatürk Anadolu Lisesi spor salonu istinat duvarında oluşan çatlakların fark edilmesi üzerine okul tahliye edildi. Kısa bir süre sonra da istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Eğitime bir gün ara verilen olay sonrası cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Hazırlanacak proje sonrası yeni istinat duvarı yapılacak.



Valilik: Duvar hatalı inşa edilmiş

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada istinat duvarının 15 yıl önce yapıldığı belirtilerek, "Kullanılan dolgu malzemesinin yanlış seçildiği, karot alınmaksızın gözlemsel olarak duvardaki demir donatının yetersiz olduğu, yanlış dolgu seçiminin drenaj sisteminin çalışmasına engel olduğu, suyu hapsederek çökme ve yıkılmaya sebep olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verildi. Rapor üzerine, Ordu Valiliği, sorumlular hakkında idari soruşturma başlattı.



