Ordu'da liste tepkisi, Ak Parti oyunu azalttı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da 27\'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti\'nin oyu azaldı. Oyların azalmasına milletvekili listelerine olan tepki yol açtı.

Ordu\'da 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde 5 milletvekili olan milletvekili sayısı 27\'nci Dönem Milletvekili seçimlerinde 6\'ya çıktı. Daha önce AK Parti 4, CHP 1 milletvekili çıkarırken, bu milletvekili seçimlerinde 484 bin 245 seçmenden AK Parti 228 bin 861 oy alarak 3, CHP 107 bin 653 oy alarak 2, MHP ise 50 bin 514 oy alarak 1 milletvekili çıkardı. 40 bin 443 oy alan İYİ Parti\'nin de iyi çıkış yaptığı gözlendi. 1 Kasım 2015 seçimlerine göre AK Parti oylarının düştüğü, tepki oylarının da MHP, CHP ve İYİ Parti\'ye gittiği görüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş bu seçimlerde kendi memleketi Ordu\'dan aday olmayıp İstanbul\'dan aday olurken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yine Ordu\'dan aday oldu. AK Parti 1 Kasım 2015 seçimlerinde 276 bin oy alırken, son seçimde 228 bin 861 oy alabildi. CHP 1 Kasım 2015 seçimlerinde 107 bin oy alırken, bu seçimlerde 107 bin 653 oy aldı. Cumhur İttifakı ile yüzde 65 oy alan AK Parti\'de Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, MHP\'de Cemal Enginyurt milletvekili seçildi. Millet İttifakı\'nda CHP\'den Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel milletvekili oldu. Millet İttifakı\'ndaki İYİ Parti ve diğer partilerin yaklaşık 54 bin oyunun da ilavesiyle CHP Ordu\'dan ikinci milletvekilini kazanma şansını elde etti.

AK Parti oylarının azalmasında milletvekili listelerine olan tepki etkili oldu. Mevcut milletvekilleri Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu\'nun listede tekrar yer alması, birinci sıra adayı İstanbul\'da yaşayan Ordulu Dr. Şenel Yediyıldız\'ında Ordulu seçmen tarafından yeterince tanınmaması ve fındık üreticilerine yönelik açıklamalarıyla tepki toplaması oy kaybettirdi. AK Parti, Altınordu, Ünye ve Fatsa ilçe merkezlerinde büyük oy kaybederken, kırsal mahallelerde ise yine güçlü çıktı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz\'ın kırsalda 1500 kilometrelik asfalt yol çalışması, içmesuyu ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesi hamlesi ise seçimlerde önemli rol oynayarak, AK Parti\'de daha fazla oy kaybını önledi. En son yapılan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 19 ilçe belediyesinin de tamamını kazanan AK Parti\'de, milletvekili seçim sonuçlarına göre ilçe belediyelerinin de güç kaybettiği gözlendi.