Ordu'da kuduz alarmı!

Ordu'da, 2'si çocuk 3 kişinin köpek ısırması sonucu sağlık kuruluşlarına müracaat etmesinin ardından alarma geçen Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezini karantinaya aldı. Tarım İl Müdürü Sadi Sadıkoğlu, “At, eşek, katır, sığır, kedi ve köpeklerin 6 ay; koyun, keçi ve kanatlı hayvanların da 3 ay süre ile belediye sınırları içerisine giriş ve çıkışları yasaklandı” dedi.





Ordu Tarım İl Müdürü Sadi Sadıkoğlu, bir köpek tarafından ısırılan 2'si çocuk 3 kişinin kuduz olduğunu söyledi. Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 3 kişini sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İl Müdürü Sadıkoğlu, köpeğin ise telef olduğunu söyleyerek, “Köpeğin kuduz olduğu Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü tarafından tespit edildi. Bu nedenle belediye sınırları dahilinde 6 ay süreyle karantina tedbirleri uygulanacak. At, eşek, katır, sığır, kedi ve köpeklerin 6 ay, koyun, keçi ve kanatlı hayvanların da 3 ay süre ile belediye sınırları içerisine giriş ve çıkışları yasaklandı. Sahipli kedi ve köpeklerin de 6 ay süresince umuma açık yerlerde, cadde ve sokaklarda dolaştırılması yasak. Cadde ve sokaklardaki başıboş hayvanların da Ordu Belediyesi'ne ihbar edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.



Belediye sahipsiz kedi ve köpekleri topluyor



Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, il merkezinde üç kişinin kuduz şüphesiyle tedavi altına alınmasının ardından belediye sınırları içinde 6 ay süreli karantina başlatılması kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.



Torun, karantina uygulamasının başlamasının ardından Belediye bünyesinde kurdukları üç ekip ile sokaklardaki sahipsiz köpek ve kedileri topladıklarını belirtti.



“Bu konuda belediye olarak tüm tedbirleri aldık” diyen Torun, şunları ifade etti:

“Karantina uygulamasının başlaması ile belediye bünyesinde kurduğumuz üç ekip ile sokaklardaki sahipsiz köpek ve kedileri topluyoruz ve gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hastalığın bir bayanın Erzurum'dan getirdiği bir evcil köpekten yayıldığı tespit edildi. Şimdi tamamen karantinadayız. Sürekli üç gezici ekibimiz, sahipsiz tüm köpek ve kedileri topluyor. Ama en büyük sıkıntımız insanların sürekli köylerden köpek ve kedilerini getirerek şehir merkezinde sokaklara bırakması. Bu konuda biraz daha duyarlı olunmasını istiyoruz.”



Seyit Torun, 6 aylık karantina döneminde vatandaşlardan evcil köpek ve kedilerini sokağa çıkarmamalarını da istedi.

