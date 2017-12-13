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Ordu'da köylülere 'avcılık belgesi' şoku

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KARADENİZ'de otomatik ve pompalı tüfekleriyle, güvenlik güçlerine destek vermek için zaman zaman dağlarda terörist peşine düşen köylülerin başı yaban domuzlarıyla dertte

13 Aralık 2017 14:21

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- KARADENİZ\'de otomatik ve pompalı tüfekleriyle, güvenlik güçlerine destek vermek için zaman zaman dağlarda terörist peşine düşen köylülerin başı yaban domuzlarıyla dertte. Tüfekleriyle daha önce ormanda terörist arayan köylüler, avcılık belgesi ve izni olmadan yaban domuzu avına çıktıkları gerekçesiyle tüfeklerinin ellerinden alınmasına tepki gösterdi.
Karadeniz\'de yaban domuzu sayısı artarken, köylüler de zaman zaman otomatik ve pompalı tüfekleriyle domuz avına çıkıyor. Avcılık belgesi ve izni olmadan avlananlara karşı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de sürekli denetim yapıyor. Ekipler, belgesi olmayan avcıların tüfeklerine el koyup işlem yapıyor.
Ordu\'nun Mesudiye ilçesi Topçam bölgesinde, geçen yıl 3 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı çatışmanın ardından kaçan teröristlerin yakalanması için güvenlik güçlerine destek vermek amacıyla mevzilenip nöbet tutan bazı köylülerin de tüfeklerine el konuldu. Köylülerden  Sinan Biçer, Mesudiye\'de avcılık belgesi olmadan, ruhsatlı tüfekleriyle izinsiz avlandıkları gerekçesiyle şikâyet üzerine Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tüfeklerinin alındığını söyledi. Köylülerin mağdur olduğunu belirten Biçer, şöyle dedi:
\"Bölgemiz dağlık ve coğrafi yapısı çok zor. Burada yaşayan köylüler benim gibi geçen yıl bölgemizde terör mevzusu olunca silahlanıp teröristlerin peşinden gitti, güvenlik güçlerine destek verdi. Bölgede yaban domuzu çok. Domuz avlamak için av belgesi ve izin gerekiyormuş. Av belgemiz olmadığı için benim ve arkadaşlarımın ruhsatlı tüfeklerine el koyuldu. Eskisi gibi köylerde nüfus da yok, göç çok oldu. Böyle giderse yaban domuzlarıyla mücadele edecek avcı da kalmayacak. Av belgesi almak zor, şartları nasıl yerine getirelim. Kaç köylü bu belgeyi alabilir ki. Mısır ve fındık bahçelerimiz yaban domuzu istilasında. Tüfeklerimiz gitti, böyle giderse köylüde tüfek kalmayacak. Karadeniz terör açısından hassas bir yer. Biz devletimizin, güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız, onlara desteğe hazırız. Devlet bizim de sesimizi duysun.\"
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ise avcılık belgesi ve izni olmadan domuz avcılığının yapılamadığını, şikâyet, ihbar ve denetimler sonucu el konulan tüfeklerin de ihaleyle sonradan satışa çıkarıldığını belirtti.

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