Ordu'da kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Nedim KOVAN/GÜRGENTEPE (Ordu), (DHA) - ORDU\'nun Gürgentepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Ordu\'nun Gürgentepe ilçesine bağlı Işıktepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Murat Zabun yönetimindeki 16 JTG 02 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 GU 435 plakalı TIR\'la çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Zabun olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ismi henüz öğrenilemeyen ağır yaralı 1 kadında yaşamımı yitirdi. Kazada yaralanan 3 kişinin kentteki çeşitli hastanelerde tedavisinin devam ettiği belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI