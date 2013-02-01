Ordu'da kadın figürlü heykellere 'edep yahu' saldırısı

Ordu'nun CHP'li Belediye Başkanı Seyit Torun, Tayfun Gürsoy Parkı'nda geçen yıl eylül ayından itibaren teşhir edilen 6 mermer heykelin kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından sprey boyalarla tahrip edildiğini söyledi.

Bazılarında kadın figürü bulunan heykellerin üzerine boya ile müstehcen cümlelerin yazıldığını ve çeşitli bölgelerinin de boyandığını belirten Başkan Torun, "Bunu yapan şehir magandasıdır" dedi.

Ordu Belediyesi tarafından geçen yıl Ağustos ayında "2'nci Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu" kapsamında 8 heykeltraşın yaptığı 12 mermer heykelden 6'sı Eylül ayından itibaren Bahçelievler Mahallesi'ndeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda sergilenmeye başladı.

Diğer 6 heykel ise kentin farklı bölgelerinde bulunuyor. Aralarında kadın figürlerinin de yer aldığı heykellere geçen hafta kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından sprey boya ile tahribat yapıldı. Kadın figürlü heykellerin üzerleri boyanırken bazılarının üzerine de yazılar yazıldı. Bir kadın heykelenin altına yazılan 'Edep yahu' yazısı dikkat çekti. Ordu Belediyesi olayın ardından harekete geçti.

'Heykellerin üzerine müstehcen sözler yazılmış'

Heykellerin tahrip edilmesine tepki gösteren CHP'li Belediye Başkanı Seyit Torun, "Bazı heykellerin üzerine mestehcen sözler yazılmış. Bunun kendini bilmezler tarafından yapıldığını düşünüyorum. Bunu yapanı maalesef bir kent magandası olarak ifade ediyorum. Bazı heykellerin üzerine mestahcan cümleler yazılmış. Bunu görmek bizi üzdü" dedi.

Orduluların heykellere sahip çıkmasını isteyen başkan Torun, "Heykellerin hepsi bir sanat eseri. Gerçekten uzun süren bir emekle, düşünceyle yapılmış heykeller. Bugün biz yabancı başka kentlere gittiğimizde kenti simgeleyen, ifade eden kentin gelişmişliğini gösteren önemli sanat eseri bunlar. Bunlara yapılan tahribatı kınıyorum. Böyle bir şeyi tekrar Ordu'nun yaşamamasını diliyorum" diye konuştu.

'Heykellerin yeri değiştirilecek'

Heykellere tahribatın giderilmesi için onarım yapılacağını dile getiren Başkan Torun, "Bu tahribatın giderilmesi için heykellere en kısa zamanda onarım çalışması yapılacak. Şuan kentin çeşitle bölgelerinde kaideler hazırlıyoruz. Kaidelerin tamamlanmasının ardından heykelleri şuanki noktadan alıp kentin belirli yerlerinde sergilemeye devam edeceğiz. Bizim amacımız Ordu'yu kültür ve sanat kenti yapmak. Ama bu yapılan tabii ki Ordu'ya yakışmayan bir hareket" dedi.