T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ordu'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde, 650 karton kaçak sigara ile, 161 şişe alkollü içecek ele geçirildi

13 Aralık 2017 15:03

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde, 650 karton kaçak sigara ile, 161 şişe alkollü içecek ele geçirildi.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler Ünye, Fatsa, Gürgentepe, Perşembe ve Ulubey ilçelerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Ünye ilçesinde C.U.\'ya ait araçta 650 karton kaçak sigara ele geçirildi. Çeşitli alkollü mekanlar ile tekel büfelerinde yapılan denetimde ise 161 şişe kaçak alkollü içeceğe el konuldu. Alkollü içeceklerin bulunduğu işletmeler hakkında ayrıca adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nedim KOVANORDU DHAORDUOrduJandarma KomutanlığıFatsa Gürgentepe PerşembeUlubeyYapılanAlkollüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24