Ordu'da kaçak sigara ve alkol ele geçirildi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde, 650 karton kaçak sigara ile, 161 şişe alkollü içecek ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler Ünye, Fatsa, Gürgentepe, Perşembe ve Ulubey ilçelerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde Ünye ilçesinde C.U.\'ya ait araçta 650 karton kaçak sigara ele geçirildi. Çeşitli alkollü mekanlar ile tekel büfelerinde yapılan denetimde ise 161 şişe kaçak alkollü içeceğe el konuldu. Alkollü içeceklerin bulunduğu işletmeler hakkında ayrıca adli ve idari işlem başlatıldığı belirtildi.



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