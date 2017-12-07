Ordu'da iki ayrı yangında, 2 kişi öldü

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'nun Altınordu ilçesinde ahırda çıkan yangında hayvanları kurtarmak isteyen Güçlü Özata, dumandan etkilenerek öldü. Gürgentepe ilçesinde ise bahçedeki ateşi söndürmek isterken alevlerin arasında kalan Hıdır Akıncı yaşamını yitirdi.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde besicilik yapan Hayati Özata\'nın ahırında yangın çıktı. Özata\'nın oğlu 38 yaşındaki Güçlü Özata, içerideki hayvanları kurtarmak için ahıra daldı. Alevlerin arasında kalan, vüucudunda yanıklar oluşup, dumandan etkilenen Güçlü Özata, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun\'a sevk edilen Özata, yolda yaşamını yitirdi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10\'u büyükbaş, 13 hayvan telef oldu.

YAKTIĞI ATEŞİ SÖNDÜRÜRKEN ÖLDÜ

Gürgentepe ilçesi Işıktepe Mahallesi\'nde ise bahçede yaktığı ateşi söndürmek isteyen 65 yaşındaki Hıdır Akıncı, müdahale sırasında dumandan etkilenip yere düştü. Bir anda alevlerin arasında kalan Hıdır Akıncı, yanarak yaşamını yitirdi.

Hıdır Akıncı\'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI