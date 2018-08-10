Ordu'da heyelanda ölen Sekmen, toprağa verildi

Nedim KOVAN- Mücahit GÜREL- Gökhan İÇKİLLİ/İKİZCE(Ordu), (DHA)- ORDU\'nun İkizce ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalarak ölen Bayram Sekmen (56), bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi Aşağıseymen mevkiindeki meydana geldi. Bayram Sekmen, evinin yanında fındık bahçesinde bulunduğu sırada heyelan meydana geldi. Sekmen, toprak altında kaldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Yapılan çalışma sonrasında Sekmen\'in cenazesi toprak altından çıkarıldı. Ardından otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yapılan otopsi sonrasında cenazesi yakınlarına teslim edildi. Sekmen, için bugün cenaze töreni düzenlendi. 3 çocuk babası olan Bayram Sekmen\'in cenazesi ilk olarak evine getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Yakınlarından helallik alındı. Gelini Yeşim Sekmen (25) , \"Kurtaramadık, yetişemedik sana baba\" diye ağladı. Ardından Sekmen\'in cenazesi Aşağı Seymen Camii\'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Sekmen\'in yakınları katıldı. Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Sekmen\'in cenazesi aynı mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

İşçi olan Sekmen\'in 3 yıl önce emekli olduğu ve mahallesinde yeni bir ev yaptırdığı belirtildi.

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