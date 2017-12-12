Ordu'da fındık 9, hamsi 20 lira

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'da 1 kilo kabuklu fındık serbest piyasada üreticiden 9 liraya alınırken, hamsinin kilosu ise tezgâhlarda 20 liraya çıktı.

Hamsi, Doğu Karadeniz kıyılarına göre daha soğuk olan Rusya ve Gürcistan sahillerine göç etti. Hem fırtına nedeniyle balıkçıların denize açılamaması hem de göç nedeniyle daha önce kilosu 5 liradan satılan hamsinin fiyatı tezgâhlarda 20 liraya kadar yükseldi. Ordu\'da 1 kilo kabuklu fındık serbest piyasada üreticiden 9 liraya alınırken, hamsinin fiyatı ise fındığı katladı.

Ordu\'nun Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Yetiş Eğrek (41), \"Hamsi göç etti gitti. Hamsiyi 20 TL\'ye kim yiyecek. İki kasa hamsi aldık, bekliyoruz. Vatandaş fiyatı soruyor, almadan gidiyor\" dedi. Balıkçı Aydın Yıldız ise bu yıl hamsinin fiyatının fındığı da geçtiğini, 3 kilo fındığın 1 kilo hamsi aldığını söyledi. Yıldız, hamsinin fiyatının yüksek olması nedeniyle ancak tezgâhın yanından geçtiklerini ifade etti.



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