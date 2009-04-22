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Yaşam

Ordu'da faciadan dönüldü

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsteki 17 kişi yaralandı.

22 Nisan 2009 03:00

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde şarampole yuvarlanan minibüsteki 17 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Gürgentepe İlçesi'nin Güzelyurt Beldesi'nde meydana geldi. 38 yaşındaki Salih Zeki Şahin'in kullandığı 52 M 9506 plakalı yolcu minübüsü ilçeye giderken aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu kontroldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada Tuba Altun, Emine Ulugöl, Bahattin Deniz, erhat Aktaş, Kaan Arıcan, İsa Kaya, Aslıhan Şentürk, Gülcan Akçay, Tarık Pişkin, Melek Yılmaz, Emine Arslan, Seher Eken, Mehmet Özer, Ergül Deniz, Cemile Deniz, Faruk Pişkin ve minübüs sürücüsü Salih Zeki Şahin yaralandı. Yaralılar Ordu ve Gürgentepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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