-Ordu'da eğitime kar engeli ORDU (A.A) - 15.01.2012 - Ordu'da gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının bazı ilçelerde etkisini artırdığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ve bazı ilçelerde yolların kapandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Kar yağışı nedeniyle Mesudiye'nin merkez ve köylerinde, Akkuş'un belde ve köylerinde, Kumru'nun ise sadece köylerinde okullara 16.01.2012 Pazartesi günü bir gün eğitime ara verilmiştir.''