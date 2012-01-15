T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ordu'da eğitime kar engeli ORDU (A.A)

15 Ocak 2012 23:38

-Ordu'da eğitime kar engeli ORDU (A.A) - 15.01.2012 - Ordu'da gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışının bazı ilçelerde etkisini artırdığı belirtildi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği ve bazı ilçelerde yolların kapandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Kar yağışı nedeniyle Mesudiye'nin merkez ve köylerinde, Akkuş'un belde ve köylerinde, Kumru'nun ise sadece köylerinde okullara 16.01.2012 Pazartesi günü bir gün eğitime ara verilmiştir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24