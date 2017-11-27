Ordu'da cinayet

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU\'nun Altınordu ilçesi\'nde 40 yaşındaki Şafak Şenel, kendisiyle tartışan 28 yaşındaki K.A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün gece yarısı Altınordu İlçesi\'ne bağlı Karşıyaka Mahallesi\'nde bir site içerisinde meydana geldi. Şafak Şenel ile K.A. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonucu K.A. Şafak Şenel\'i bıçaklayarak ağır yaraladı. Şafak Şenel, olay yerindeki kamyonetine binerek hastaneye gitmek istedi. Anca,k başarılı olamadı. Şenel kamyonetin içinde hayatını kaybetti. Polisin başarılı takibi sonucu K.A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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