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Politika

Ordu'da CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da CHPliler, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için 1 saatlik oturma eylemi düzenledi

16 Nisan 2018 16:51

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da CHPliler, Olağanüstü Hal (OHAL) uygulamasının sona erdirilmesi için 1 saatlik oturma eylemi düzenledi.
Türkiye genelinde CHP tarafından eş zamanlı olarak bugün saat 12.00\'de, OHAL uygulamasının sona erdirilmesi için oturma eylemi yapıldı. Altınordu ilçe merkezinde Süleyman Felek Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 150 CHP\'li üyelere, çeşitli sendikalar ve meslek odası ile sivil toplum kuruluşunun temsilcileride destek verdi. CHP Ordu İl Başkanı Atilla Şahin yaptığı konuşmada, OHAL\'in kaldırılmasını isteyerek, hükümeti eleştirdi. Sloganlar atarak 1 saat süreyle oturma eylemi yapan grup, ardından İstiklal Marşı\'nı okuyarak olaysız dağıldı.

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