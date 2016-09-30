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Ordu'da çatışma; 8 PKK'lı öldürüldü

31 Temmuz’da PKK’lılarla, güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuştu

30 Eylül 2016 10:03

Ordu'nun Mesudiye ilçesi ile Sivas’ın Koyulhisar sınır hattı bölgesindeki kırsal alanda bir grup PKK’lı ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı, 8 PKK'lı öldü.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nedim Kovan'ın haberine göre, Ordu’nun Mesudiye ilçesi ile Sivas Koyulhisar sınır hattında arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında bu gece çatışma çıktı. Yoğun sis ve yağmurun hakim olduğu bölgede çıkan çatışmada 8 PKK'lının etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sevk edilen takviye birliklerle abluka altına alınan bölgede zamanzaman çatışmaların sürdüğü kaydedildi.

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde geçen 31 Temmuz’da PKK’lılarla, güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.

Çatışmanın ardından kaçan grubun yakalanması amacıyla Ordu’nun Gölköy-Mesudiye ilçeleri ile Tokat sınır hattında geniş kapsamlı arazi arama-tarama çalışması başlatılmış ve 1 PKK’lı öldürülmüştü.

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