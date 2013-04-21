Ordu'da boyalı saldırıya uğrayan heykeller kaldırıldı

Ordu Belediyesi, 2'nci Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu kapsamında yapılan ve sergilenmekte olan kadın figürü heykel üzerine sprey boya ile "edeb yahu" yazılmasının, örtüldüğü bezin yırtılmasının ardından heykelin taşınmasına karar verdi.

Ordu Belediyesi tarafından geçen yıl Ağustos ayında düzenlenen '2'nci Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nde 8 heykeltıraş tarafından yapılan 12 heykelden 6'sı, Bahçelievler Mahallesi'nde sergilendi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Nedim Kovan'ın haberine göre, Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerini Ordu'ya getirten belediye yetkilileri, heykellerin temizlenmesini sağladı. Daha sonra 4 heykel kentin en fazla ilgi gören ve mobese kameralarının da bulunduğu parklara yerleştirildi.

Temizlendikten sonra Bahçelievler Mahallesi'nde park içinde bırakılan 2 heykel ise örtü ile örtülerek korunmaya çalışıldı. Bir süre önce heykellerin örtüleri bıçakla kesilince Belediye, buradaki heykelleri kaldırmaya karar verdi. Vinç yardımıyla kaldırılarak taşınan heykellerden biri Boztepe'de oluşturulan kaideye koyularak sergilenmeye başlanırken, diğeri de Taşbaşı Mahallesi'ndeki platforma konulacağı belirtildi.

Ordu Belediye Başkanı Seyit Torun, heykellerin daha önce sprey boyalarla tahrip edildiğini, temizlendikten sonra parktan kaldırarak belirlenen platformlara yerleştirildiğini belirterek heykellere sahip çıkılmasını istedi.

Başkan Torun, "Park içinde iki heykeli koruma amaçlı örtüyle kapatmıştık. Fakat örtüler tahrip edilmek suretiyle zarar gördü. Geçici süreyle heykeller oradaydı. Yerleri belirlendi bir tanesini Boztepe'ye yerleştirdik. Diğerini Taşbaşı Mahallesi'ne koyacağız, yeri hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta onu da oraya yerleştireceğiz. Diğer heykellerin birçoğu mobese kameralarının bulunduğu parklar içinde sergileniyor" dedi.

Başkan Seyit Torun, Ordu'yu sanat şehri yapmak ve kentin tanıtımı için çalıştıklarını vatandaşlarında yapılan eserlere sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.