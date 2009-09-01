Ordu'da aşırı hız kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İstanbul’dan Giresun’a giden 57 yaşındaki Mustafa Gülşen yönetimindeki 34 UN 5715 plakalı otomobil, Çınarsuyu mevkiine geldiğinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direğini yerinden söken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Murat Gülşen (60) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa Gülşen, Nejla Gülşen (53), İsmail Oğuz (42) ve Hacer Oğuz (33) Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



