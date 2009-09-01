T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ordu'da aşırı hız kazası: 1 ölü, 4 yaralı

01 Eylül 2009 18:18

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İstanbul’dan Giresun’a giden 57 yaşındaki Mustafa Gülşen yönetimindeki 34 UN 5715 plakalı otomobil, Çınarsuyu mevkiine geldiğinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Aydınlatma direğini yerinden söken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Murat Gülşen (60) olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa Gülşen, Nejla Gülşen (53), İsmail Oğuz (42) ve Hacer Oğuz (33) Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24