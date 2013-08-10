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Yaşam

Ordu'da arazi kavgasında 3 kişi hayatını kaybetti

Dikbıyık ve Sekmen aileleri arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi

10 Ağustos 2013 17:25

 

Ordu'da akraba olan iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Olay, İkizce ilçesinde meydana geldi.

Dikbıyık ve Sekmen aileleri arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada, Haydar Dikbıyık, Mustafa Dikbıyık ve Fahri Sekmen hayatını kaybett

Tedavi altına alınan 4 yaralıdan 2'sinin durumu ağır.

Jandarma ekipleri olay yerinde, polis ise hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

 

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