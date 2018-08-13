Ordu'da 8 ölümün şüphelisiyle ilgili soruşturma alanı genişletildi

Nedim KOVAN/AKKUŞ (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Akkuş ilçesinde 2 kişinin parasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişinin şüpheli ölümüyle bağlantısı olup olmadığı araştırılan Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili soruşturma genişletildi. Jandarma tarafından kurulan özel ekibin, hayvan hırsızlığından sabıkası bulunan Çayıroğlu\'nun Samsun ve Tokat\'ta da hayvan ticareti yaptığını belirlemesi üzerine, bu illerdeki şüpheli olaylar da araştırılmaya başlandı.

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi\'nde bir evde 5 gün önce 2 kişi gasba uğradı. Elleri tersten kelepçelenerek 2 bin 300 TL parası alınan 2 kişi, kelepçelerden kurtularak yardım istedi. Jandarma soruşturma başlatılırken, olayı gerçekleştirdiği iddİa edilen Mehmet Ali Çayıroğlu, önceki gün polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Akkuş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Çayıroğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi. Mehmet Ali Çayıroğlu\'nun daha önce keşif yaptığı \'Cemal\' isimli kişinin evine gireceği ancak gece evi şaşırması nedeniyle başka bir eve girip oradaki 2 kişinin parasını gasbettiği öne sürüldü.

Hayvan hırsızlığından sabıkası bulunan Çayıroğlu\'nun Karaçal Mahallesi\'ndeki ev ve iş yerinde jandarma tarafından arama yapıldı. Aramalarda, 23 büyük ve küçükbaş hayvan, tek kırma 3 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 17 av tüfeği fişeği, 151 kurusıkı tabanca mermisi, 4 cep telefonu, 230 plastik kelepçe, 1 eski tip askeri kamuflaj, askeri palaska, şapka, 400 dolar ile bir miktar para ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen hayvanlardan biriyle bir av tüfeğinin, 3 Mayıs\'ta Dağyolu Mahallesi\'nde yalnız yaşarken kaybolan, yapılan aramalarda 8 kilometre uzakta, ormanlık alanda cesedi bulunan Şeker Köseoğlu (60) adlı kadına ait olduğu tespit edildi. Şeker Köseoğlu\'nun oğlu Recayi Köseoğlu (60), tüfek ile hayvanın annesine ait olduğunu teşhis etti.

Evde bulunan bir cep telefonuyla kurusıkı tabancalardan birinin de 31 Temmuz\'da ilçeye bağlı Karaçal Mahallesi\'nde mutfak tüpünden sızan gazla zehirlenerek öldüğü yönünde işlem yapılan, Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait olduğu saptandı. Evdeki bir kadın çantasının da Ümit Türedi\'yi ait olduğu belirlendi. Türedi çiftin de cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerine araştırmalar bu yöne kaydırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayların aydınlatılması için özel ekip kuruldu.

Yapılan çalışmalarda, özel ekip, şüpheli Mehmet Ali Çayıroğlu\'nun, Şeker Köseoğlu ile Senai ve Ümit Türedi çiftinin yanı sıra 24 Şubat\'ta Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi\'nde evlerinde yangın çıkan Nuri (59) ve Lütfiye Usluoğlu (57) çiftinin de ölümüyle bağlantısının olduğunu tespit etti.

BABA, OĞUL VE GELİNİN ÖLDÜĞÜ OLAY DA ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekiplerinin, Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi\'nde bir evde 22 Temmuz gecesi çıkan yangında Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş\'in (59) yanarak öldüğü olayı da araştırdığı, Mehmet Ali Çayıroğlu ile ilgili henüz bir bağlantı bulunamadığı belirtildi.

SAMSUN\'DAKİ ORTAĞI GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Ali Çayıroğlu, jandarmadaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmezken dün çıkarıldığı mahkemece \'yağma, hırsızlık ve kasten öldürme\' suçlarından tutuklanarak Ünye M Tepi Cezaevi\'ne gönderildi. Ayrıca, Çayıroğlu\'nun Samsun\'da şarküteri işleten ortağının da gözaltına alındığı öğrenildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Öte yandan, olayla ilgili kurulan jandarma özel ekibinin, Mehmet Ali Çayıroğlu\'nun Samsun ve Tokat\'ta da hayvan ticareti yaptığını belirlemesi üzerine soruşturma alanı genişletildi. Çayıroğlu\'nun Ordu\'daki gibi bu iki kentte de şüpheli ölümlerle herhangi bir bağlantısının olup olmadığı araştırılmaya başladı.



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