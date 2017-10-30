T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ordu'da 3 ev yandı, 5 büyükbaş hayvan öldü

Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Gölköy ilçesinde gece çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, 5 büyükbaş hayvan da öldü

30 Ekim 2017 19:57

Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Gölköy ilçesinde gece çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale gelirken, 5 büyükbaş hayvan da öldü.
Olay, Gölköy\'e bağlı Güzelyurt Mahallesi Kaşaltı mevkiinde dün gece meydana geldi. Neden çıktığı henüz bilinmeyen yangında İsmail Aktaş, Cemal Aktaş ve Meryem Aktaş\'a ait evler kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin çabasına rağmen kontrol altına alınamayan yangın büyüyerek depo, samanlık ve ahırlara da ulaştı. 5 büyükbaş hayvanın öldüğü yangına müdahale eden itfaiye, soğutma çalışması yaparak alevlerin daha da yayılmasını önledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nedim KOVANGÖLKÖY Ordu DHA ORDU GölköyOlay GölköyGüzelyurt Mahallesi KaşaltıNedenAktaş Cemal AktaşMeryem AktaşMahalle sakinlerininFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24