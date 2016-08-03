Ordu'da 3 askerin şehit edildiği saldırının ardından tim komutan vekili açığa alındı

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde ormanlık alandan sızarak yemek yedikleri sırada 3 askeri şehit edip, 2 askeri yaralayarak silah ve teçhizatlarını alarak ormana kaçan bir grup PKK’lının yakalanması için bölgedeki operasyonlar devam ederken, operasyonu yürüten komando tim komutan vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Gülşen açığa alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nedim Kovan'ın haberine göre, Mesudiye’ye bağlı Topçam Kertil bölgesinde geçen hafta, PKK’lı grubunun bölgeden geçiş yapabileceği istihbaratı üzerine bölgeye Fatsa Jandarma Asayiş Komando Bölüğü’nden askerler sevk edilerek konuşlandırıldı. Geçen pazar bölgede operasyonel faaliyet yürüten ve yemek molası veren askerlere, 5 PKK’lı tarafından yakın uzaklıktan el bombası ve otomatik silahlarla saldırı düzenlenerek 3asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. PKK’lılar şehit askerlere ait silah ile teçhizatlarını da alarak tekrar ormana kaçtı.

Saldırı ardından idari soruşturmayı yürüten Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı, 3 şehit, 2 yaralının olduğu saldırı sırasında bölgede operasyonu yürüten Fatsa Jandarma Asayiş Komando Tim Komutan Vekili Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Gülşen, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nun 'Oluru' ile soruşturmanın selameti açısından açığa alındı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı Jandarma Özel Harekat Timleri ve komandolar dağlarda kaçan PKK'lıları ararken, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma başlattı.