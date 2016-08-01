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Ordu'daki saldırıyı 'Halkların Birleşik Devrim Hareketi' üstlendi

Daha önce 10 örgüt, ortak mücadele örgütü olarak hareket edeceklerini açıklamıştı

01 Ağustos 2016 20:14

Ordu Mesudiye'de 3 askerin şehit olduğu saldırıyı 'Halkların Birleşik Devrim Hareketi' üstlendi.

Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) haberine göre; Ordu’nun Mesudiye ilçesinde 3 askerin şehit olduğu saldırı, PKK'nın kuruluşunu duyurduğu 'Halkların Birleşik Devrim Hareketi' (HBDH) tarafından üstlenildi.

 

Halkların Birleşik Devrim Hareketi kimdir?

 

TKP/ML, PKK, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, Devrimci Karargah, MLKP ve Proleter Devrimciler Koordinasyonu'ndan oluşan 10 örgüt, yaptıkları bir açıklamayla "ortak mücadele örgütü" olarak ifade ettikleri Halkların Birleşik Devrim Hareketi'ni ilan etti.

 

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