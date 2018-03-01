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Eğitim

Ordu'da 2 ilçede okullara kar tatili

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede okullar, bugün için 1 gün süreyle tatil edildi

01 Mart 2018 14:25

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede okullar, bugün için 1 gün süreyle tatil edildi.
Ordu\'da dün gece başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar kalınlığı 20 santime yaklaşırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü, devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kumru ve Gölköy ilçelerinde eğitim-öğretime bugün ara verdi. 
Ordu Valiliği\'de vatandaşları kar yağışına karşı uyararak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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