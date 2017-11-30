Ordu'da 19 Eylül Stadyumu yıkılacak, 66 dönüm arazi yeşil alan olacak

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 19 Eylül Stadyumu’nun Haziran ayında yıkılacağını, 66 dönümlük arazinin yeşil alan olarak kente kazandırılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, merkez ilçe olan Altınordu’da kent merkezinde yer alan 19 Eylül Stadyumu’nun yeşil alan olarak değerlendirileceğini söyledi. Durugöl’de inşaat çalışmaları süren 22 bin seyirci kapasiteli stadyumun Haziran ayında tamamlanıp hizmete gireceğini belirten Başkan Yılmaz, 19 Eylül Stadyumu’nu da yıkacaklarını vurguladı. Yeşil alanla burayı değerlendirmek istediklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Türkiye’de tamamı devlet tarafından yapılan tek stat, Durugöl’de inşası devam eden Yeni Ordu Stadı. Yine devletimize ait olan 19 Eylül Stadı’nın bulunduğu alanı ise devraldık. Yeni Ordu Stadı’nın inşası 2018 yılı Haziran ayında tamamlanacak. Yeni stadın hizmete girmesiyle birlikte yine Haziran ayında 19 Eylül Stadı’nın yıkımını gerçekleştireceğiz. Mevcut 19 Eylül Stadı çevresiyle birlikte 66 dönümlük bir alanda kurulu. Stadın içerisindeki yeşil alan ve yürüyüş yolu aynen kalmak şartıyla sadece tribünleri ve etrafındaki yapıları yıkacağız” dedi.

Stadyumun yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan alanda kesinlikle yapı olmayacağını da vurgulayan Başkan Yılmaz, “Çocuklarımızın koşup oynayacağı, şehrin nefes alacağı bir yeşil alanı ilimize kazandıracağız. 19 Eylül Stadı’nın Cumhuriyet Meydanı tarafına tarihi Millet Düzü’nü canlandıracak, küçük bir saha yapmayı düşünüyoruz. Gezi alanı, yürüyüş alanı, oturma grupları dışında hiçbir yapı olmayacak. Mevcut stadın yeşil alanı ve koşu yolu sabit kalmak şartıyla, Boztepe’den bakıldığında muhteşem bir yeşil alanı ilimize kazandırıyoruz. Bu büyük projelerin gerçekleşmesinde bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Başbakanımıza ve Hükümetimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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