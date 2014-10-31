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Dünya
Deutsche Welle

Ordu yönetime el koydu

Burkina Faso’da devlet başkanına karşı düzenlenen gösterilerde şiddetin tırmanması üzerine ordu yönetime el koydu.

31 Ekim 2014 00:17


Burkina Faso'da ordu meclisi feshederek geçici hükümet kurulacağını açıkladı. Genelkurmay Başkanı General Honore Traore, en fazla bir yıl görev yapması öngörülen geçici hükümete tüm partilerin katılması gerektiğini vurguladı. Ordu ayrıca olağanüstü hal ilan etti ve ülke çapında 19.00-06.00 saatleri arasında gece sokağa çıkma yasağı getirdi.

Afrika'nın batısında yer alan Burkina Faso'da başkent Ouagadougou perşembe günü şiddet olaylarının yaşandığı protesto gösterilerine sahne olmuştu. Darbeyle 1987'de göreve gelen Devlet Başkanı Blaise Compaore'ye karşı düzenlenen gösterilerde en az üç kişi vurularak öldürüldü. Compaore'nin göreve üçüncü kez aday olabilmesi için planlanan anayasa değişikliğine gelen yoğun tepkiler sonrasında hükümet anayasa değişikliğinin parlamentoda oylanmasını iptal etmişti. Perşembe sabahı öfkeli göstericiler parlamento ve başkentteki devlet televizyonunun stüdyosunu basarak büroları ateşe vermişti.

BM Genel Sekreteri Ban ki Moon perşembe günü yaptığı açıklamada ülkede tırmanan şiddetten büyük endişe duyduğunu belirterek, tüm tarafları barışçı bir çözüm aramaya çağırmıştı. Ban, BM'nin Batı Afrika Özel Temsilcisi Muhammed İbn Chambas'ın taraflar arasında arabuluculuk yapmak üzere cuma günü ülkeye gideceğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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