Ordu'ya yürüme kararı alan Gülistan Doku'nun ailesi kararından vazgeçtiğini duyurdu

Hatice Kamer

Diyarbakır

BBC Türkçe

5 Ocak 2020 tarihinde üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e tepki olarak yeni görev yeri olan Ordu'ya yapacakları yürüyüşten vazgeçti.

5 Ocak 2020 tarihinde üniversite okuduğu Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku'nun Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Tunceli'den Ordu'ya yürümeye karar vermişti. Abla Aygül Doku, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Perşembe günü görülecek duruşmanın ardından, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yeni görev yeri olan Ordu iline doğru yürüyüşe geçeceklerini duyurdu.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in, Gülistan'ın Sarısaltık Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiğini söylediğini savunan Aygül Doku şunları söyledi:

"Bize Gülistan'ın bedenini vereceğiz demişti. Bizim kızımız intihar etmedi, baş şüpheliler var, önceki gece darp edildi, zorla araca bindirilmeye çalışıldı; sabah üzerine bağrılıp çağrıldıktan sonra Gülistan Doku sırra kadem bastı."

Tunceli'de, Gülistan Doku'nun nehre atladığı iddia edilen Sarısaltık Köprüsü üzerinde bir video çeken Aygül Doku, yaptığı paylaşımda yürüyüşünün amacının, şüpheli Zainal Abarakov ve ailesinin neden yargılanmadığı konusu yanıt aramak olduğunu söyledi.

"Yeni başsavcı ile görüşerek bir ekip kuracağını söyledi"

Yürüyüş kararının basında yer alması üzerine, Aygül Doku, Ordu Valisi Tuncay Sonel'in aile ile iletişime geçtiğini, soruşturma dosyasının yeniden inceleneceği sözü verdiğini bildirdi ve bu yeni gelişme üzerine yürüyüşü sonlandırdıklarını açıkladı:

"Tuncay Sonel bizi aradı, yeni başsavcı ile görüşerek bir ekip kuracağını söyledi. Gülistan için bu dosyanın baştan sona inceleneceğini ve bir evladı gibi ilgileneceğini, elinden gelen ne varsa yapacağını söyledi. Tekrar bize söz verdi ve biz de buna inanmak istiyoruz, çünkü başka çaremiz yok, kızımız kaybolduğunda bu ilin valisiydi o."

Aygül Doku, "öldüyse kardeşinin cansız bedenini istediklerini" ekledi ve davadan vazgeçmeyeceklerini de yineledi.