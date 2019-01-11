Ordu ve Giresun'da silah kaçakçılığı şüphelileri adliyede

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU ve Giresun’da polisin kaçak silah atölyelerine yaptığı baskında gözaltına alınan 30 şüpheliden sorgusu tamamlanan 15’i adliyeye sevk edildi. Yolların karla kapanmasını fırsat bilerek atölyelerde çalışan şüphelilerin, polis operasyonuyla yakalandığı ortaya çıktı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı ve ticareti yapıldığı yönünde istihbarat aldı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Ekipler Ordu ve Giresun illerinde köylerdeki kaçak silah atölyelerini önceden tek tek tespit etti. Kar nedeniyle yolların kapalı olmasını fırsat bilen silah kaçakçılarının atölyelerdeki çalışmaları hızlandırdığı iddia edildi. Polis, kardan kapalı olan yolları iş makineleriyle açtırarak ulaştığı atölyelere baskın yaptı. Ekipler, tespit edilen 10 silah imalathanesinde 7 adet el yapımı tabancayı ele geçirildi. Ordu Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 30 şüpheliden 15’i adliyeye sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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