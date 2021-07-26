Ordu ve Ağrı belediyelerinden, AKP'li Ayvalı'nın kurucusu olduğu şirkete 352 bin liralık anket ihalesi

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı’nın kurucusu olduğu şirket AKP’li Ordu ve Ağrı Belediyesi'nde 352 bin liralık anket ihalesi alırken, daha önce Konya Büyükşehir Belediyesi şirkete 209 bin TL’ye anket yaptırmıştı.

Ayvalı, 2018 yılında iki ortağıyla beraber Nev Bilgi Danışmanlık isimli bir şirket kurdu. AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 13 Kasım 2019 tarihinde “Yerel Yönetimlerin Sosyal Medya Aracılığıyla Bilinirliği Anketi” adı altında düzenlediği anket ihalesinin AKP’li Ayvalı’nın şirketine 209 bin 250 TL’ye verildiğinin ortaya çıkması da tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışmalarından ardından da 9 Mart 2020 tarihinde AKP’li Ayvalı’nın hisselerini devrederek şirketten ayrıldığı ancak AKP’li belediyelerin şirkete ihale vermeye devam ettiği ortaya çıktı.

İki belediyeden ihale aldı

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi,1 Nisan 2021 tarihinde “Memnuniyet Anketi Yönetimi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması Hizmet Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. Pazarlık usulüyle düzenlenen ihaleye sadece Nev Bilgi Danışmanlık Şirketi katıldı ve AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleyi 252 bin bin TL’ye bu şirkete verdiği açıklandı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, AKP’li Savcı Sayan’ın başkanlığını yaptığı Ağrı Belediyesi de 16 Nisan 2021’de “Anket Yönetimi ve Gerçekleştirilmesi Hizmet Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihaleye de Nev Bilgi Danışmanlık Şirketi’nin tek başına katıldı. Ağrı Belediyesi ihaleyi 100 bin 200 TL’ye Nev Bilgi Danışmanlık Şirketi’ne verdi.

"AKP ile FETÖ kol kola" demişti

Emre Cemil Ayvalı, daha önce AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken bir televizyon programında, AKP’nin FETÖ ile kol kola yürüdüğünü söylemesi üzerine kamuoyunda ve partisinde oluşan tepkilerin ardından istifa etmişti. Ayvalı’yı istifaya götüren, “Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım 2010’a kadar. Mesele bu” sözleri uzun bir süre tartışılmıştı.

Bu açıklamalarından bir gün sonra istifa eden Ayvalı, AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini istifasından 10 ay sonra, yani geçtiğimiz nisan ayında tekrar üstlendi.