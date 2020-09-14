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Ordu Valisi'nden 'kumarbazlara' tepki: Covid-19 ile oyun olmaz

14 Eylül 2020 11:53

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kentte pandemiye rağmen bir araya gelerek kumar oynayanlarla ilgili, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız" paylaşımında bulundu.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pandemiye rağmen kumar oynandığının tespit edildiğini duyurdu. Vali Sonel paylaşımında, "19 kişi bir araya gelip pandemiye rağmen hem de kumar oynarsa biz de hiç gözlerinin yaşına bakmayız. Covid-19 ile oyun olmaz" ifadelerine yer verdi.

Kente gerçekleştirilen operasyonda bir araya gelerek kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye, 3 bin 180 TL olmak üzere toplamda 60 bin 420 TL ceza verildi. 

 

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