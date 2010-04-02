Ordu vali yardımcısına 'göz yumma hapsi'

T24 - Antalya'nın Kemer ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığı dönemde, Göynük beldesinde ''16 otelin sahil bandını işgal etmesine göz yumduğu ve mahkeme kararlarına rağmen bu otelleri yıktırmadığı'' iddiasıyla yargılanan Ordu Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Cumhuriyet Savcısı Mustafa Piroğlu, mahkemeye sunduğu esas hakkındaki görüşünde, Adem Yılmaz'ın Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına rağmen, görev yaptığı dönemde söz konusu otellerin kamunun kıyıdan yararlanmasına engel oluşturan yapıları ve diğer engelleyici inşaatlarını ortadan kaldırmayarak görevini kötüye kullandığını iddia etti.





Sanık müdafisi Yazıcı ise şikayete konu yerlerin belediyenin yetkisinde bulunduğunu, bu nedenle suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığını öne sürerek, Adem Yılmaz'ın beraatını istedi.





Mustafa Zeki Yiğit başkanlığındaki mahkeme, Yılmaz'ın ''mahkeme kararını uygulamamak suretiyle görevini kötüye kullanmak'' suçunun sabit olduğunu belirterek, ''Sanığın eylemine uyan TCK'nın 257/1 maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, sanığın suç işlemedeki kararlılığı, kastın yoğunluğu, kamuya ait kıyıların yağmalanması ve oluşan zararın ağırlığı ile fiilin diğer özellikleri göz önüne alınarak, takdiren ve artırılarak sanığın 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına'' karar verdi.





Mahkeme heyeti, sanığın sabıkasızlığı, sosyal ilişkileri, cezanın sanığa olası etkilerini göz önüne alarak Yılmaz'ın cezasını 2 yıl bir aya indirdi.