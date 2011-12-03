Ordu Üniversitesi’nde alkole yasak

T24 - Ordu Üniversitesi’nde geçen yıl açılan Turizm ve Otelcilik Uygulama Restoranı’nda alkol satışı yasaklandı.



Ordu Üniversitesi’nde (ODÜ) geçtiğimiz yıl hizmete giren Turizm ve Otelcilik Uygulama Restoranı’nda alkole yasak geldi.



Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; 6 ay önce göreve gelen Rektör Tarık Yarılgaç, restoranda alkollü içki satışını yasakladı.



Kararı savunan Rektör Tarık Yarılgaç, “Üniversite içerisinde içki satışı yapamazsınız. Yasaktır” dedi.



Öğrencilerin stajlarında herhangi bir sorun olmadığını söyleyen Rektör Yarılgaç, “Öğrencilere o tür uygulamalar yine o ünitede veya farklı birimlerde yaptırılıyor” diye konuştu.





